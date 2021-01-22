У Дома правительства в Минске человек совершил самоподжог
Екатерина Зайцева
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На площади Независимости в Минске мужчина, предположительно, совершил самоподжог. Об этом сообщает Tut.by.
По словам очевидцев, пламя с горящего человека сбили охранники Дома правительства при помощи огнетушителей. В результате мужчина был госпитализирован.
В минздраве рассказали, что пострадавший находится без сознания, при первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него ожоги более 50% тела.
Обстоятельства произошедшего выясняются милицией. На место выехала следственно-оперативная группа. Личность мужчины пока не установлена.
Ранее сообщалось, что в Варшаве 48-летний мужчина поджег себя у здания сейма.
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