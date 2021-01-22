В прокуратуре подтвердили гибель двух человек при ЧП на предприятии
Анна Светлова
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Прокуратура Татарстана подтвердила факт гибели двоих человек при происшествии на нефтяном предприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.
В ведомстве отметили, что ЧП произошло при разрыве емкости, взрыва не было. В результате инцидента один человек получил ранения.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще один получил ранения в результате взрыва на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево в Татарстане.
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