В прокуратуре подтвердили гибель двух человек при ЧП на предприятии

Прокуратура Татарстана подтвердила факт гибели двоих человек при происшествии на нефтяном предприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.

В ведомстве отметили, что ЧП произошло при разрыве емкости, взрыва не было. В результате инцидента один человек получил ранения.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще один получил ранения в результате взрыва на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево в Татарстане.