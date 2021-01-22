На юге Москвы задерживается движение трамваев

На юге Москвы по техническим причинам задерживаются трамваи двух маршрутов. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

«На Чертановской улице по техническим причинам задерживаются трамваи №1 и 16», — говорится в публикации.

Отмечается, что трамваи ходят по временно измененным маршрутам — вместо улицы Академика Янгеля конечная остановка на Балаклавском проспекте. По трамвайным маршрутам работают автобусы.

Ранее в Мосгортрансе назвали основных виновных в ДТП с трамваями.