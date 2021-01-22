На юге Москвы задерживается движение трамваев
Катерина Медведева
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На юге Москвы по техническим причинам задерживаются трамваи двух маршрутов. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.
«На Чертановской улице по техническим причинам задерживаются трамваи №1 и 16», — говорится в публикации.
Отмечается, что трамваи ходят по временно измененным маршрутам — вместо улицы Академика Янгеля конечная остановка на Балаклавском проспекте. По трамвайным маршрутам работают автобусы.
Ранее в Мосгортрансе назвали основных виновных в ДТП с трамваями.
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