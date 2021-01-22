Спасатели обнаружили тела двух человек при тушении горевшей квартиры в Петербурге

Спасатели обнаружили тела двух человек при тушении горевшей квартиры во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского ГУМЧС.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром в пятницу, 22 января. Огонь распространился на площадь 3 кв. м в квартире дома на Купчинской улице.

Спасателям удалось эвакуировать двух человек, тела еще двоих взрослых были обнаружены в дальнейшем. Пожар удалось локализовать в 4.13 мск.

Ранее сообщалось, что в при пожаре в здании, переоборудованном под дом постарелых в Харькове,15 человек погибли, пять пострадали. Для тушения привлекли 28 человек и 7 единиц техники. Событие квалифицировано как ЧС государственного уровня.