СМИ назвали возможную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

Принадлежащий индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air самолет Boeing 737-500 мог упасть из-за неисправности системы контроля двигателей. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с расследованием авиакатастрофы, произошедшей 9 января.

Согласно записям «черного ящика», вышел из строя автомат тяги одного из двух двигателей, который отвечает за ряд параметров полета воздушного судна.

Экипаж борта попытался самостоятельно восстановить работоспособность системы, что и могло стать причиной дисбаланса в нагрузке на двигатели.

По данным WSJ, самолеты Boeing 737-500 могут безопасно летать при одном работающем двигателе, и пилотов обучают действиям в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили фрагменты тел, находившихся на борту лайнера.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air — Boeing 737-500 упал в субботу, 9 января, в Яванское море близ Джакарты, в районе острова Лаки. На борту находились 62 человека.