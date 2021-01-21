Байден: число смертей от коронавируса в США достигнет 500 тысяч

Число смертей от коронавируса в США в феврале, вероятно, достигнет 500 тысяч. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет ТАСС.

«Позвольте мне прояснить: ситуация продолжит усугубляться прежде, чем станет улучшаться»,— добавил Байден.

США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 24,5 миллиона, скончались 408 тысяч человек.

Ранее Байден столкнулся с критикой после того, как его заметили без маски при посещении Мемориала Линкольна.