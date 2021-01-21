Вандалы погасили Вечный огонь у памятника павшим сынам России в столице Словении
В столице Словении неизвестные погасили Вечный огонь у памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле во время Первой и Второй мировых воин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Любляне.
«В результате действий вандалов была повреждена газовая горелка, использовавшаяся для подачи топлива к монументу», — рассказали в диппредставительстве.
Отмечается, что местные правоохранительные органы уже знают о случившемся, полиция начала расследование.
Памятник сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн был открыт на мемориальном кладбище Жале в Любляне в 2016 году. В 2019 году возле скульптуры был зажжен Вечный огонь.
Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили Вечный огонь в Мемориальном парке освободителей в столице Сербии.