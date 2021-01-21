МВД привлечет к ответственности блогеров, срывавших шевроны с полицейской формы

МВД России намерено привлечь к административной ответственности блогеров, которые выложили в TikTok видео в полицейской форме.

«Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в полицейской форме являются фейковыми и постановочными. Участники съемок в органах внутренних дел не служат», — пояснило ведомство в Twitter.

Там добавили, что в отношении блогеров принимаются меры к их привлечению к административной ответственности.

Ранее в TikTok появились ролики, на котором молодые люди под музыку снимают с себя полицейскую форму и срывают с нее шевроны. Позже один из блогеров записал видеообращение, в котором пояснил, что форма и шевроны были куплены в «магазине приколов», а ролик был записан в шутку.