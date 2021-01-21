Президент Аргентины привился «Спутником V»
Карина Казанцева
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Президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.
«Президент Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Ранее стало известно, что сербский режиссер Эмир Кустурица привьется от коронавируса российской вакциной.
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