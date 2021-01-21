Полиция задержала Любовь Соболь
Дарья Тарасенко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полицейские задержали экс-кандидата в Мосгордуму, сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь из-за призывов выйти на несанкционированную акцию 23 января, передает ТАСС.
Как рассказал агентству ее адвокат Владимир Воронин, Соболь задержали из-за призывов выходить на несанкционированные акции.
По его данным, ее везут в ОМВД «Донской» в Москве.
Роскомнадзор также предупреждал, что оштрафует социальные сети за призывы подростков участвовать в несанкционированных митингах. В Роскомнадзоре также отметили, что участие в несанкционированных акциях в условиях пандемии может навредить жизни и здоровью.
close