ВОЗ начнет процедуру, предваряющую заявку на регистрацию «Спутник V»
Карина Казанцева
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22 января ВОЗ начнет процедуру, которая предваряет подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости»,
«Также я хотела бы сказать, что 22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки «Cпутник V», — сказала она.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Ранее Венгрия зарегистрировала российскую вакцину.
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