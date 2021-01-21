Минздрав одобрил перевозку и хранение «Спутника V» при новых температурах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав одобрил изменения в правила перевозки и хранения вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Так, теперь препарат в жидкой форме разрешено перевозить и хранить при температуре от +2°C до +8°C. Безопасность данных температур для вакцины подтвердила экспертиза.

Мурашко также отметил, что данный холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов.

По его словам, теперь на рынок будут поставляться «Спутник V» как с таким режимом хранения, так и с режимом в -18°C. Благодаря этому массовая вакцинация населения станет доступнее.

В заключении Мурашко добавил, что в ближайшее время изменения будут внесены в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».