ЕС может ввести запрет на въезд на свои территории подданных Великобритании

Страны ЕС могут ввести запрет на въезд подданных Великобритании и прекратить с ней транспортное сообщение. Об этом пишет газета The Times.

«Государства-члены Евросоюза считают необходимым для защиты общественного здоровья, они могут свободно вводить временные запреты на перевозку пассажиров и въезд из стран с высоким уровнем распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это предложение находится на рассмотрении в ЕС и «почти наверняка будет согласовано.

Ранее Великобритания поставила очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки, по данным портала правительственной информации, болезнь унесла 1610 жизней. По суточным показателям смертности от ковида Великобритания на сегодняшний день занимает первое место в мире.

При этом с 4 января в стране действует жесткий локдаун, уже третий по счету. Власти решили ввести его из-за того, что в стране быстро распространялся новый штамм коронавируса, который считается более заразным. Не исключено, что жесткие ограничения будут действовать до конца марта.