Появилось видео с места ликвидации боевиков в Чечне

Следственный комитет России в своем YouTube опубликовал кадры оперативной видеосъемки с места операции по ликвидации боевиков в Чечне.

На записи видна пустынная безлюдная местность. Часть территории огорожена, внутри ограждения работают правоохранители. Они, судя по кадрам, используют металлоискатель и дрон.

Рядом стоит служебный автомобиль СК. На видео также показано оружие, которое, предположительно, принадлежало боевикам.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике уничтожили шестерых боевиков и лидера банды Бютукаева. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, Бютукаев причастен к теракту в Домодедово в 2011 году.