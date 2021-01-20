Кадыров заявил, что выполнил «долг всей жизни»
Полина Рутковская
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выполнил свой жизненный долг, завершив ликвидацию бандитского подполья. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Приказ Верховного Главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья <...> сегодня выполнен! Это был самый главный долг всей моей жизни! Дело чести, народа и страны!» – написал Кадыров.
Ранее Кадыров заявил, что в республике уничтожили шестерых боевиков и лидера банды Бютукаева. По его словам, ликвидированные лица были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики.
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