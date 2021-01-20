В ГД предложили ввести уголовную ответственность за рекламу суррогатного материнства

Депутат Государственной думы Инга Юмашева предложила ввести в России ответственность вплоть до уголовной за пропаганду и рекламу суррогатного материнства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, и реклама, и пропаганда подобной деятельности — аморально.

Юмашева отметила, что в настоящее время многие посреднические организации, получающие «выгоду от торговли детьми», предлагают свои услуги.

Парламентарий призвала ввести законодательный запрет на рекламу и пропаганду суррогатного материнства, посреднических и иных услуг, связанных с таким материнством, привлечением потенциальных матерей, включая размещение подобных объявлений в СМИ и интернет-пространстве и тд.

Депутат добавила, что такие поправки необходимо, в частности, внести в закон «О рекламе».

Ранее в ГД разработали законопроект, согласно которому суррогатные матери смогут вынашивать детей только для граждан России или лиц с видом на жительство в России в возрасте от 25 до 55 лет, состоящих в браке.