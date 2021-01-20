В Аргентине одобрили применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет

Регулятор Аргентины одобрил применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для людей старше 60 лет. Об этом информирует телеканал TN.

Ранее соответствующее разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившего в Аргентину препарата были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет. Отмечается, что в страну уже поступило 600 тысяч доз российской вакцины, включающих оба компонента.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что заявка на регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» поступила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).