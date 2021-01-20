Пять силовиков получили ранения при ликвидации боевиков в Чечне

Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения в ходе спецоперации по ликвидации боевиков в Чечне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра информации и печати региона Ахмеда Дудаева.

«Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения», — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике уничтожили шестерых боевиков и лидера банды Бютукаева. По словам чеченского лидера, он лично принял участие в разработке плана, который впоследствии осуществил командир полка Замид Чалаев и бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В дальнейшем Кадыров сообщил, что трое террористов были уроженцами Чечни, четвертый родился в Астраханской области, пятый – в Талды-Курганской области Казахстана.