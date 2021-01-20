Данных о пострадавших при взрыве в Мадриде россиянах нет
Полина Рутковская
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Посольство России в Испании следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, сообщается на странице дипмиссии в Twitter.
На данный момент информации о пострадавших при взрыве россиянах нет, указано в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва погибли два человека.
20 января в здании в центре Мадрида произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере шесть человек, были разрушены три этажа. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.