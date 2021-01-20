Эксперт объяснил, зачем СР обьединилась с «Патриотами России» и «За правду»

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объявил об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России» — оно состоится в ближайшее время. Решение принято по итогам переговоров, которые велись на протяжении двух лет, сообщил он.

В результате слияния «Справедливая Россия» получит новых, активных и не засвеченных членов партии, что поможет ей качественно отвечать на запросы избирателя, считает глава Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Самой партии тяжело было бы найти эту «новую кровь», особенно в преддверии выборов, когда все партии стремятся обновить и дополнить свои списки», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Кроме того, продолжил он, «Патриотам России» и «За правду» было бы сложно самостоятельно выстроить федеральную компанию.

«Тактически им более целесообразно идти под флаг крупной партии, особенно парламентской. Механика выдвижения и регистрации кандидатов тут намного проще, чем у не представленных партий», — заключил он.