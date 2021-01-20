Госдума вводит запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, вводящий для государственных и муниципальных служащих, а также для военных, запрет на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов.

В первую очередь документом предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но также вида на жительство или другого документа, подтверждающего право гражданина России на постоянное проживание за границей.

Такие лица обязаны будут уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении гражданства другой страны, либо получении вида на жительство за рубежом.