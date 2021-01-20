СК РФ представил статистику травмирования при катании на «ватрушках»

Следственный Комитет России сообщил о 19 случаях травмирования россиян при катании на тюбингах, а также при спусках с лыжных склонов с начала 2021 года, сообщается на сайте ведомства.

Так, 1 января в Новосибирской области на спуске горнолыжной трассы погибла малолетняя девочка, врезавшись на ледянке в металлическую опору канатной дороги. В этот же день в Татарстане семилетняя девочка получила закрытый перелом бедра, после того как ее «ватрушка» перевернулась при спуске с трассы горнолыжного курорта. Накануне в республике погибла трехлетняя девочка, ударившись о дерево при спуске на тюбинге со склона горы в лесу.

Летальные исходы и случаи серьезного травмирования при катании на тюбинге в первые дни 2021 года также зафиксированы в Москве, Чите, Саранске, Ярославской и Амурской областях.

В Кемеровской области с 5 по 7 января четверо детей получили серьезные травмы в результате катания на «плюшках» на необорудованных склонах. Случаи травмирования при спуске со склонов зафиксированы в Ленинградской и Тамбовской областях, а также в Карелии. В Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили на склоне горы Чегет тело 40-летнего мужчины, который, по предварительным данным, погиб при катании вне трасс в результате схода лавины.

Согласно выводам следователей, основной причиной гибели и увечий людей во время таких развлечений становится их неспособность оценить уровень опасности места для катания.

По факту происшествий уже организованы доследственные проверки или возбуждены уголовные дела.