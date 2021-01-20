Врач предостерегла от чрезмерного использования антисептиков

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева призвала с осторожностью использовать антисептические средства, передает телеканал «Звезда».

Такие средства вредят иммунитету и организму в целом при чрезмерном употреблении, заявила специалист.

Она пояснила, что подобные химические вещества токсичны, они не природны, не физиологичны для людей, поэтому вызывают раздражение.

При злоупотреблении антисептики негативно влияют на слизистую носа и на слизистую дыхательных путей всех, кто находится в помещении, поскольку разрушается кожный барьер, сказала врач.

Ярцева объяснила, что кожа покрыта большим количеством микроорганизмов, и если постоянно уничтожать естественные для человека здоровые бактерии, будет нарушен баланс, а на освободившееся места придут грибки. А вместе с ними или вместо них часто возникает сухость кожи и различные кожные заболевания.