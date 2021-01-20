Ученый назвал условие, при котором невозможно существование COVID-19

Доктор медицинских наук, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока профессор Сергей Балахонов рассказал, когда коронавирус может быть полностью искоренен. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, исчезновение COVID-19 возможно, если иммунитет к инфекции появится у 65–70% жителей планеты. Он подчеркнул, что речь идет о возникающем после заражения, а не в результате вакцинации иммунитете.

В идеале этот показатель должен составлять 90%, подчеркнул специалист. В таком случае можно говорить о полной победе над патогеном, поскольку он не может существовать вне восприимчивого организма.

При этом Балахонов предупредил, что полное исчезновение SARS-CoV-2 маловероятно. По его мнению, в дальнейшем коронавирус встанет в один ряд с гриппом.

Он напомнил, что уменьшить напряженность ситуации можно благодаря вакцинации, постинфекционному иммунитету и ответственному поведению граждан.

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