Эксперт рассказал, когда можно планировать беременность после прививки от COVID

Планировать беременность или экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) лучше начинать спустя два-три месяца после вакцинации от коронавируса, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ, профессор Лейла Адамян. Об этом пишет ТАСС.

«Даже пара, которая не сегодня хочет иметь ребенка, а имеет его в проекте, она должна провести вакцинацию [против коронавируса], и в скором будущем — [через] два, максимум три месяца,... может перейти на ЭКО и на планирование беременности непосредственно», — сказала она.

По ее словам, риски после прививки «в тысячу раз ниже», чем вред для организма от коронавируса. Также нужно помнить о влиянии лекарств, используемых для лечения заболевания.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 96 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,6 млн человек с COVID-19.