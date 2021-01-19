Адвокат: монахини отказываются давать показания по делу экс-схимонаха Сергия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) на территории Среднеуральского женского... Сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) на территории Среднеуральского женского...
Сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) на территории Среднеуральского женского...
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Монахини Среднеуральского женского монастыря отказались давать показания в рамках дела бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката, представляющего интересы монахинь, Константина Стихина.

«Все допрошенные монахини, их около 15 человек, сослались на 51-ю статью Конституции», — заявил адвокат.

Он уточнил, что монахинь допрашивают о склонении к совершению самоубийства.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Суд арестовал бывшего схимонаха Сергия

Суд назначил 15 суток ареста стороннику бывшего схимонаха Сергия

Бывший схимонах Сергий прекратил голодовку в СИЗО