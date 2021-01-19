В центре Москвы обстреляли жилой дом

Житель Подмосковья обстрелял из пистолета дом в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерину Гузь.

Инцидент произошел на Новорогожской улице.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в окно одной из квартир дома неизвестный гражданин произвел не менее четырех выстрелов», — сказала Гузь.

Позднее недалеко от места происшествия был задержан 24-летний житель Подмосковья.

Было установлено, что мужчина в компании двоих друзей произвел несколько выстрелов в сторону жилого дома из хулиганских побуждений. В ходе досмотра у жителя Московской области изъяли пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.