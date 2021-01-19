СК нашел 19 потерпевших в уголовном деле Виссариона

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Один из руководителей «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион) на заседании... Один из руководителей «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион) на заседании...
Один из руководителей «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион) на заседании...
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Следственный комитет нашел 19 потерпевших по уголовному делу лидера «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона) и его соратников. Об этом сообщается в постановлении о продлении ареста Торопу и его соратникам 13 января, копия которого опубликована в Тelegram-канале стороны защиты.

Как отмечается, двое из пострадавших могли получить тяжкий вред здоровью, а остальные — моральный вред, тяжесть которого в настоящий момент устанавливается.

В документе также говорится, что совершенные преступления представляют большую общественную опасность.

В сентябре в Красноярском крае были задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. По версии следствия, они собирали с последователей деньги и применяли к ним психологическое насилие, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

«Церковь последнего завета» в 1991 году создал Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут в ряде населенных пунктов Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

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