СК нашел 19 потерпевших в уголовном деле Виссариона

Следственный комитет нашел 19 потерпевших по уголовному делу лидера «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона) и его соратников. Об этом сообщается в постановлении о продлении ареста Торопу и его соратникам 13 января, копия которого опубликована в Тelegram-канале стороны защиты.

Как отмечается, двое из пострадавших могли получить тяжкий вред здоровью, а остальные — моральный вред, тяжесть которого в настоящий момент устанавливается.

В документе также говорится, что совершенные преступления представляют большую общественную опасность.

В сентябре в Красноярском крае были задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. По версии следствия, они собирали с последователей деньги и применяли к ним психологическое насилие, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

«Церковь последнего завета» в 1991 году создал Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут в ряде населенных пунктов Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.