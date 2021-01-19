Девушка подожгла пьяного приятеля в московском подъезде

Девушка пыталась сжечь приятеля после ссоры в подъезде дома на юге Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

Инцидент произошел 18 января в подъезде жилого дома на улице Борисовские пруды. Девушка во время конфликта, который возник на бытовой почве, облила легковоспламеняющейся жидкостью знакомого мужчину, после чего подожгла и скрылась с места происшествия.

В результате потерпевший 1978 года рождения был госпитализирован, а подозреваемая 1993 года рождения задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как уточнил источник в правоохранительных органах, девушка и ее приятель вели маргинальный образ жизни, в день происшествия они поссорились из-за распитого ими алкоголя.

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