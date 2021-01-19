Познер рассказал об ударе по «лучшей стране в мире»

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Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в... Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Журналист Владимир Познер заявил о потере Соединенными Штатами образа «лучшей страны в мире» и «светоча демократии», передает телеканал RTVI.

События последних месяцев нанесли ущерб имиджу, который Вашингтон старался культивировать на протяжении десятилетий, считает журналист. Причем этот ущерб, по его мнению, долгосрочный. «Как надолго — может быть, навсегда», — отметил Познер.

Он также напомнил, что представители США часто превозносили страну и ставили ее в пример, но сейчас американскую демократию нельзя преподнести как образец.

Владимир Познер имеет гражданство России, США и Франции.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. В Вашингтоне ввели комендантский час. Палата представителей Конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.