Артем Чайка отказался от иска о месте жительства своей несовершеннолетней дочери

Артем Чайка обратился в суд с заявлением об отказе от своего иска об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка, сообщила его адвокат Марина Иванова.

«На сегодняшний день в Пресненском суде назначено к слушанию дело по спору супругов Марины Александровны и Артема Юрьевича Чайка о месте жительства несовершеннолетнего ребенка, взыскании алиментов и порядке общения с несовершеннолетним ребенком. Я сообщаю, что Артем Юрьевич Чайка обратился в суд с заявлением об отказе от своего иска об определении места жительства несовершеннолетней [дочери] с ним и о признании требований, заявленных в суд Мариной Александровной Чайка о месте жительства ребенка с ней, порядке общения Артема Юрьевича с дочерью и взыскании с него алиментов на содержание детей», — говорится в заявлении Ивановой, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в понедельник.

«Такое решение Артема Юрьевича совсем не означает слабость его правовой позиции в этом судебном деле, а наоборот, у него сильная позиция, он располагает серьезными и обоснованными доказательствами», — отметила адвокат.

«Однако, по словам Артема Юрьевича он намеренно сделал этот шаг, преследуя единственную цель — оградить свою семью, своих детей и саму Марину Александровну от дальнейших действий недобросовестных лиц, преследующих свои личные корыстные интересы, а также лиц, которые в дальнейшем могут использовать в целях личного безнравственного пиара трагедию, связанную с разрывом их супружеских отношений», — уточнила Иванова.