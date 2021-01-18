«Вектор»: 18 мутаций COVID-19 у пациентки являются единичным случаем в РФ
В научном центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что обнаруженные 18 мутаций коронавируса у пациентки с лимфомой являются единичным случаем в России, передает «Интерфакс».
Как подчеркнули в центре, этот вариант COVID-19 не получил распространения и описан лишь для одного пациента, «поэтому называть его «российским» вариантом, по аналогии с «британским» — абсолютно некорректно».
В «Векторе» отметили, что данный штамм коронавирусной инфекции не выявлялся у других людей.
Там считают, что если даже произойдет распространение такого или похожего варианта вируса на территории России, оно не повлияет на эффективность разработанной в «Векторе» вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
«Описанные мутации локализованы в районах, не затрагивающих эпитопы, выбранные для включения в состав вакцины «ЭпиВакКорона», — рассказали в научном центре.
Ранее российские ученые описали случай пациентки с ослабленным иммунитетом, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Они развились у 47-летней женщины с лимфомой, которая заразилась COVID-19 в апреле 2020 года во время прохождения химиотерапии. После этого ее тесты на коронавирус показывали положительные результаты до сентября.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
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