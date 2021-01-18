Муж журналистки из Рязани Шепляковой признался в ее убийстве

Муж главного редактора новостного портала «Рязань. Лайф» Жанны Шепляковой, которую ранее наши мертвой в собственной квартире, признал вину в ее убийстве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следователя Евгения Баканова.

«Он вину признал. Обратился сразу же в орган полиции в Твери, где написал явку с повинной», — уточнил Баканов.

В понедельник, 18 января, Железнодорожный районный суд Рязани поместил подозреваемого под стражу на два месяца.

В пятницу, 15 января, тело главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой с ножевыми ранениями нашли в ее квартире в Рязани. По предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт. В дальнейшем полиция задержала супруга журналистки Алексея Шеплякова по подозрению в ее убийстве.

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