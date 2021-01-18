В Индии медработник умер после прививки от коронавируса
В индийском городе Морадабад в штате Уттар-Прадеш работник правительственной больницы скончался через сутки после того, как он вакцинировался от коронавируса. Об этом рассказал врач больницы доктор Гарг, сообщил телеканал NDTV.
«Он был привит в субботу около полудня. В воскресенье он почувствовал трудности с дыханием и пожаловался на заложенность в груди. Мы выясняем причины смерти, мы сделаем вскрытие», — сказал Гарг.
По словам главврача, смерть, вероятно, не связана с вакцинацией.
В Индии 16 января началась общенациональная кампания по вакцинации от коронавируса. В стране заразились 10 571 773, выздоровели 10 211 342, скончались 152 419 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Швейцарии зафиксировано распространение «британского» штамма коронавируса
— Иран планирует закупить 2 млн доз вакцины от COVID-2019 у России, Китая и Индии