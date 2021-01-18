СК: за год предотвращается до 20 нападений на школы

За год Следственный комитет (СК) предотвращает до 20 нападений на учебные заведения, которые готовят несовершеннолетние. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на зампредседателя ведомства Елену Леоненко.

«Кто-то нашел пособие по изготовлению взрывчатки, изучал его, но не купил ни одного общедоступного компонента. А ведь намерение было. Учитываем и его, и того, кто уже подыскивал себе обрез», — говорится в сообщении.

Леоненко добавила, что существуют механизмы выявления молодых людей, планирующих преступление. По этой причиние большинство случаев удается предотвратить.

Также она отметила, что с 2013 года в России существует подразделение СК, курирующее расследование преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также самими несовершеннолетними на территории всей страны.

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