В России может вырасти заболеваемость COVID-19 в конце зимы

В России примерно в начале марта может наблюдаться рост заболеваемости COVID-19. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на гендиректора компании DSM Group Сергея Шуляка.

Он отметил, что при этом благодаря вакцинации можно ожидать улучшения ситуации с заболеваемостью.

«К концу весны — началу лета эпидемиологическая обстановка в стране улучшится, будет заметен эффект от массовой вакцинации, который совпадет с сезонным снижением заболеваемости», — говорится в сообщении.

Шуляк подчеркнул, что для снижения заболеваемости иммунитет должен выработаться у половины россиян.

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