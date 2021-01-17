У 13 жителей Израиля после вакцинации препаратом Pfizer произошел лицевой паралич

После введения первой дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer у 13 жителей Израиля случился паралич лицевого нерва. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что о параличе лица известно как минимум у 13 израильтян, однако по мнению врачей, число таких случаев на практике выше.

По словам одного из вакцинируемых, спустя несколько минут после прививки он почувствовал странные ощущения в нижней части лица. Мужчина рассказал, что такой побочный эффект сохранялся у него как минимум 28 часов. При этом других странных ощущений он не заметил.

В израильском минздраве заявили, что если после получения первой дозы вакцины у пациента появились симптомы пареза, то введение второй дозы нужно отложить, пока паралич не пройдет.

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