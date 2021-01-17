Аэропорт Сочи из-за непогоды временно не принимает рейсы

Международный аэропорт Сочи временно прекратил принимать самолеты из-за сильного ветра, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Из-за сильного ветра в районе аэропорта два самолета, выполнявшие рейс в Сочи, ушли на запасные аэродромы, рассказали в пресс-службе.

Речь идет о рейсе СУ1136 из Шереметьево, который направили на запасной аэродром в Ростов. А также о лайнере маршрута Новосибирск-Сочи, совершившем посадку в Минеральных водах.

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