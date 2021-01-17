На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Катерина Медведева
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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5, передает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что подземный толчок был зафиксирован 17 января в 20.31 по местному времени. Его глубина — 10 км.
Землетрясение произошло в 264 км от Петропавловска-Камчатского.
Дополнительные данные не приводятся.
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