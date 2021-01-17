Число отравившихся в Буйнакске выросло до 303

Число обратившихся к врачам с признаками отравления в дагестанском Буйнакске достигло 303 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«Всего с момента начала массового отравления в городе Буйнакске за помощью обратились 303 человека, из них 239 — дети. В госпитализации нуждались 199 человек, 170 — дети», — рассказали в администрации.

Отмечается, что на данный момент в стационаре находятся 70 пациентов, из них 43 — дети. За последние сутки выписали 34 человека, а поступили 10.

В мэрии добавили, что уже наблюдается положительная динамика.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового отравления в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода. По данным СК, дети с отравлением начали поступать в больницы с 9 января. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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