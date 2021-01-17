Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в сезоне

Прошедшая ночь в столице стала самой морозной в текущем сезоне, -21,2°С, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Такой температурный фон на 8-9°С ниже положенного по климату, сообщил Тишковец.

По его словам, последний раз зимой так холодно было три года назад, в феврале 2018 года, когда температура воздуха составляла -21,7 °С.

Похолодание усилится и пик морозов придется в ночь на 18 января, отметил синоптик. Так, в ночь на понедельник в Москве похолодает до -23°С — -25°С, в Подмосковье — -22 °С — -27°С, местами до -30°С.

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