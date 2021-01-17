Почти 30% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
По предварительной оценке, за последние сутки в Москве выпало 12 мм осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.
Таким образом, прирост осадков в столице составил 28,5% месячной нормы, которая в январе составляет 42 мм, рассказал представитель метеобюро.
Он отметил, что высота снежного покрова в городе вплотную приблизилось к 45 см, что пока является максимумом для нынешней зимы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Аномальный февраль: какая погода ждет Россию
— Вильфанд рассказал о причинах снегопада в Москве
— «Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе
close