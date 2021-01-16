СК рассказал о деталях дела убийцы педофила в Уфе

СК по Республике Башкортостан рассказало подробности дела уфимца Владимира Санкина, приговоренного к 8 годам за убийство мужчины, который отбывал срок за педофилию. Об этом сообщается в Instagram Следственного управления.

Следствие отметило, что убитый не применял в отношении несовершеннолетних физическую силу, не угрожал им и не удерживал их. Кроме того, СК добавляет, что он не предпринимал активных действий против половой неприкосновенности детей.

В публикации уточняется, что педофил предложил детям показать свои половые органы за 1,5 тыс. руб., а после отказа спокойно отпустил их из квартиры. После этого дети стали кидать снежки в его окно во дворе дома.

Затем мальчики рассказали Санкину, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, о произошедшем. Уфимец избил мужчину руками и ногами, а после оставил на морозе без обуви и верхней одежды, что и стало причиной смерти.

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