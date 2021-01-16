Выросло число жертв пожара в Махачкале

Число жертв пожара в частном доме в Махачкале выросло до четырех, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Ранее сообщались, что погибли женщина и двое детей.

«Еще один ребенок от полученных ожогов скончался в Республиканской клинической больнице. По поручению главы республики Сергея Меликова родным погибших будет оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что частный жилой дом сгорел в Махачкале. Пожар удалось локализовать в 14.13 мск, в 14.52 он был полностью ликвидирован на площади 20 кв. м.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жилой дом сгорел в Махачкале, есть погибшие

— Стало известно число погибших при пожаре в Махачкале