СК восстановил картину убийства экс-главой района в Подмосковье своей любовницы

Следователи завершили расследование уголовного дела экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей любовницы, зампреда Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года женщина сидела за рулем автомобиля, припаркованного в лесу. Рядом с ней на пассажирском сиденье был Кулаков. Между ними произошла ссора, и мужчина ударил любовницу кулаком в лицо, затем перетащил на заднее сиденье и задушил. После этого он сменил одежду на убитой и положил на пол машины.

После этого чиновник вернулся домой. На следующий день он приехал в квартиру, которую снимал для встреч с Исаенковой, стер свои отпечатки пальцев. Затем он подал заявление об увольнении и купил билеты в Белоруссию.

Материалы с восстановленной картиной преступления были переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего Кулаков предстанет перед судом. Между тем бывший глава Раменского района свою вину не признает. Он и его супруга утверждают, что чиновник был дома, такие же показания дает консьержка.

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