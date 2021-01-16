В Роспотребнадзоре рассказали о тесте на «британский» штамм коронавируса

Тест-система на выявление «британского» штамма коронавирусной инфекции, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, может выявлять вирус за 1,5 часа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что тест способен различать мутантную формы вируса от немутантной благодаря особым последовательностям олигонуклеотидов. За счет технологии изотермической амплификации можно выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, классические тесты занимают в три раза больше времени.

Аналогов такому набору реагентов в мире пока нет, в настоящее время завершаются его испытания.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.

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