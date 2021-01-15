РФ вошла в пятерку стран с самым высоким числом мигрантов в мире

Россия в 2020 году оказалась на четвертом месте среди стран с самым большим числом мигрантов, передает ТАСС со ссылкой на доклад Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

По его данным, число мигрантов в РФ в 2020 году составило 12 млн.

Лидером этого рейтинга стали Соединенные Штаты. Там насчитывается 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире.

После США самыми популярными странами для мигрантов являются Германия и Саудовская Аравия.

В пятерку вошла также Великобритания, где этот показатель составил 9 млн мигрантов.

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