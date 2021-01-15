Власти Москвы не исключили возможность новой волны коронавируса
Антон Демидов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова допустила возможность новой волны коронавируса в столице, передает РИА «Новости».
Она заявила, что столичные власти не могут исключить еще одну волну коронавирусной инфекции в городе «с учетом прошедших новогодних праздников и того, как развивается ситуация в Европе».
По последним данным, в Москве выявили 882 962 случая COVID-19, 729 089 человек выздоровели, 12 322 пациента скончались.
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