В Петербурге арестовали криминального авторитета Анохина

Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО криминального авторитета Александра Анохина по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Анохин был задержан на этой неделе сотрудниками ФСБ совместно с полицейскими.

Согласно поступившим в суд материалам дела, Анохин возглавлял преступную группу, причастную к совершению разбойных нападений и вымогательства.

По данным следователей, в 2018 году группа вымогала 2,5 млн руб. у двух граждан. Когда потерпевшие отказались платить, злоумышленники избили их и стали угрожать насилием над близкими. После этого вымогатели потребовали платить по 2 млн руб. ежемесячно за «покровительство». Кроме того, злоумышленники также потребовали от потерпевших вернуть еще 24 млн руб., которые якобы были похищены.