В Германии планируют создать специальную «тюрьму» для нарушителей карантина
Валерия Исполатова
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Немецкая федеральная земля Саксония планирует создать специальное учреждение для «принудительного размещения» граждан, которые неоднократно нарушали карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает таблоид Bild.
Власти хотят переоборудовать для этого центр первичного приема беженцев в Дрездене, построенный в 2017 году.
По данным издания, территорию, окруженную забором, будет охранять полиция. Каковы будут условия и стоимость размещения в учреждении пока неизвестно.
В Германии, по последним данным, зарегистрировано 2,02 млн случаев COVID-19.
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